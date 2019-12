Còmoda victòria a casa d'un Club Egara que s'ha situat en quarta plaça

> Divisió d'Honor femenina

07.12.2019 | 04:00

El Club Egara ha passat de la sisena a la quarta posició després de golejar per un sobri marcador de 3 a 0 ahir al Pla del Bon Aire al penúltim classificat, la Real Sociedad. El partit, corresponent a l'avant penúltima jornada de la primera volta de la competició regular, va ser de clar domini del conjunt que prepara Albert Massaguer, que no va patir en cap moment per sumar els tres punts davant d'un rival que no ha guanyat encara cap partit.Després d'un primer quart amb aproximacions però ...