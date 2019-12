Bany de realisme a Madrid per a un CD Terrassa que segueix sent el cuer

> Divisió d'Honor masculina

07.12.2019 | 04:00

Tot i que eren poques però existien, les esperances del CD Terrassa de puntuar al camp del Club de Campo madrileny van acabar en no res, ja que l'equip que dirigeix Ramon Rius va caure derrotat ahir a Madrid per un contundent marcador de 5 a 0. Es tracta de la golejada més àmplia encaixada aquesta temporada per un CD Terrassa que segueix com a cuer i haurà de lluitar entre demà i el proper diumenge amb el Barça i el Jolaseta per aconseguir la plaça de la Copa del Rei. Tot i perdre només per 1 ...