Quico Cortès, finalista al premi de millor porter del Món

Hockey

Jordi Guillem

06.12.2019 | 17:35

La Federació Internacional de Hockey ha donat a conèixer avui la llista de nominats per als seus guardons anuals, que premien el millor jugador, el millor porter, el millor jugador sub-23 i el millor entrenador, tant en la categoria masculina com en la femenina. Per segon any consecutiu, el porter internacional del Club Egara Quico Cortès (36 qanys) és un dels cinc finalistes a millor porter de l'any. Els altres quatre candidats són l'australià Tyler Lovell, el belga Vincent Vanasch, el canadenc David Caarter i l'alemany Victor Aly. Cortès és el vigent campió de Lliga amb el Club Egara i aquest estiu s'ha pènjat la medalla de plata a l'Europeu d'Anvers. Pel que fa a la categoria femenina, la portera de la selecció espanyola i del Club de Campo Mari Ángeles Ruiz figura també a la llista de finalistes. Les votacions es desenvoluparan fins al 17 de gener i els noms dels guanyadors es donaran a conèixer al febrer. La meitat dels vots correspon a jugadors i tècnics, una quarta part als aficionats (que ja poden votar a la web de l'FIH) i una quarta part a la premsa.