Quemada, Soler i Domingo, premiats

Anna Soler, Edu Quemada i Karina Domingo, a la dreta. Rafa Martín

Hockey, XXX Sopar (H)armonia del Club Egara

06.12.2019 | 04:00

Més de 300 persones es van donar cita en la trentena edició del Sopar (H)armonia del Club Egara, en el transcurs del qual es van premiar diferents jugadors d'equips de l'entitat que van destacar la temporada passada vestint la samarreta de l'Egara o representant al club arreu. D'entre una llista de 33 candidats en van sortir 11 finalistes i finalment tres guanyadors. L'(H)armonia d'Or va ser per a Edu Quemada, jugador del club des dels 9 anys. Va passar per totes les categories i ...