Futbol. 3ª Divisió

06.12.2019 | 04:00

Dos futbolistes del San Cristóbal i un del Terrassa es perdran per sanció el derbi de la setzena jornada que enfrontarà el 15 de desembre al Camp Olímpic els dos conjunts terrassencs de la categoria. Per part del conjunt parroquial han estat sancionats amb un partit Mario Cantí i Carlos García, aquest últim per acumulació d'amonestacions. Pel que fa al Terrassa FC, Eric Ruiz complirà també el seu partit de sanció i no podrà jugar.