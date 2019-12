Hockey

06.12.2019 | 04:00

Ja s'han posat a la venda les entrades per poder presenciar la Copa del Rei i la Copa de la Reina que es disputaran a Can Salas del 20 al 22 de desembre. Les entrades, que es poden adquirir a la web de l'Atlètic, costen 18 euros per als tres dies de competició. Els nens d'entre 7 i 13 anys pagaran 12 euros.