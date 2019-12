L'Atlètic perd, el CD Terrassa empata i l'Egara guanya a la Lliga femenina

Hockey. Divisió d'Honor

Jordi Guillem

06.12.2019 | 16:16

Avui divendres s'ha disputat l'avant penúltima jornada de la primera volta de la Lliga de Divisió d'Honor tant masculina com femenina. Pel que fa a la competició femenina, els tres equips terrassencs han jugat a casa amb sort diversa. L'Atlètic ha perdut per 1 gol a 5 davant del San Pablo Valdeluz en un partit que tenia controlat fins al descans, però en el que ha acabat golejat per les madrilenyes. El CD Terrassa ha sumat un valuós punt en empatar a dos gols a Les Pedritxes davant del RC Polo. Dos gols de penal-córner de Clara Ycart als vuit minuts finals han servit per salvar un punt davant de les barcelonines. Per la seva banda, el Club Egara s'ha imposat per 3 a 0 al penúltim classificat, una Real Sociedad a qui ha guanyat amb un primer gol de penal-córner de Berta Bonastre i dos més de Carola Salvatella.