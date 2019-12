Una jornada femenina clau

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

06.12.2019 | 04:00

Entre avui i el diumenge es disputaran dues de les tres jornades que falten per acabar la primera volta de la fase regular de la Lliga de Divisió d'Honor femenina i conèixer els noms dels vuit equips que disputaran la Copa de la Reina de Can Salas entre els dies 20 i 22 d'aquest mes de desembre. Els tres equips terrassencs estan molt ben posicionats a la classificació i avui juguen tots tres a casa, una circumstància que els concedeix una bona oportunitat per a ...