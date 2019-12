Egara i Atlètic no punxen i segueixen el seu frec a frec

06.12.2019 | 18:16

La Lliga masculina de hockey ha viscut avui la seva setena jornada. Tots els equips egarencs jugaban como a visitants. Els dos primers classificats, Egara i Atlètic, han guanyat fora de casa i mantenen el seu frec a frec al capdavant de la Lliga. El Club Egara s'ha imposat per un contundent 0 a 4 a Getxo davant del Jolaseta; mentre que l'Atlètic, que ara és segon per "average", ha vençut per la mínima (2-3) al camp del Complutense. Per la seva parte, el CD Terrassa no ha pogut donar la sorpresa a Madrid i ha caigut de forma clara per 5 a 0 davant d'un Club de Campo que s'ha situat tercer. La jornada s'ha completat amb els triomfs de Polo i Júnior. Així s'han imposat els favorits.