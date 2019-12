El CD Terrassa prendrà part en el Torneig de la Immaculada

Hockey base

06.12.2019 | 04:00

Entre avui i diumenge, les instal·lacions del RC Polo de Barcelona acolliran la trenta-tresena edició del Torneig Internacional de la Immaculada - Torneig Marga Memorial. Més de 1.300 nens i nenes d'arreu d'Europa participaran en un dels tornejos més rellevants del hockey base continental. Entre els equips participants n'hi ha diversos del CD Terrassa, així com del club amfitrió, el RC Polo, el FC Barcelona, el Júnior, el Catalonia i l'Iluro de Mataró. Pel que fa als equips de la resta d'Espanya hi haurà equips de Madrid, Gijón, València, Santander, el País Basc i Saragossa. La presència continental la completaran conjunts anglesos, irlandesos, belgues i italians. Per quart any consecutiu, el torneig s'obre també a la categoria de Hockey Plus, destinada a jugadors amb discapacitat intel·lectual. Els partits de les diferents categories començaran aquest matí. La desfilada de tots els clubs participants tindrà lloc demà dissabte a dos quarts de dotze del migdia.