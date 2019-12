Els Terrassa Reds es van imposar per 0 a 17 al camp del Riudoms

Futbol americà

05.12.2019 | 04:00

Els Terrassa Reds es van imposar a la Lliga Catalana per 0 a 17 al camp dels Rebels Riudoms. No hi va haver anotacions al primer període. Al segon temps, els "runingbags" Juan Ruiz i Jonathan Ríos van anar guanyant iardes, apropant als Reds a la zona d'anotació contrària. Primer un i després l'altre van anotar sengles "touchdowns" que van deixar el marcador en 0 a 14 al final del tercer quart. Un "field goal" de Juan Ruiz al darrer quart va significar el 0 a 17 definitiu. Els terrassencs tornaran a jugar després de Nadal a casa contra el vigent campió, el Barcelona Uroloki.