Frontennis

04.12.2019 | 04:00

El CN Terrassa va obtenir la victòria en la tercera jornada del Campionat de Catalunya de frontennis per equips en modalitat preolímpica celebrada. L'equip local va batre el Club Frontennis Cerdanyola per 2 a 1. Pol Dalmases, Albert Vaghi i Vicenç Sellarés van guanyar els seus partits per 2 a 0, mentre que Albert Domínguez i Sergio Jiménez van caure per 2 a 0.