Victòria convincent d'un seriós Can Parellada "B"

Futbol. Quarta Catalana

04.12.2019 | 04:00

El Can Parellada "B" va tornar a vèncer després de l'ensopegada de la passada jornada. En aquesta oportunitat, els egarencs van superar al seu camp a un PB Sant Cugat que no va poder evitar la derrota definitiva.CD Can Parellada "b", 3David García, Salinas, Gallardo, Ángel Sánchez, Urbano, Hita, Jerian, Alén, Barbeta, Yeray i Chanque, onze inicial, Rosales, Montes, Rubio, Rida, Ibáñez, Hammada i SergiPB Sant Cugat, ...