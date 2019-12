El Vallès s'endú el derbi i és encara més líder

Hockey. Divisió d'Honor "B"

Redacció

04.12.2019 | 04:00

Quan falta només un partit per tancar la primera volta, el Vallès segueix com a líder en solitari i continua mostrant la seva superioritat a la Lliga de Divisió d'Honor "B". Dissabte va imposar-se per 4 gols a 2 al camp Josep Marquès al Línia 22 Stern Motor en el derbi terrassenc de la desena jornada. Aquest triomf, combinat amb l'empat del Sardinero al camp del Barrocas, situa els homes que dirigeix Pol Garrido a quatre punts de ...