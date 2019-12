Sense opcions per a l'Unió 10 davant del tercer 

Futbol sala. Tercera Catalana

04.12.2019 | 04:00

Sisena derrota en vuit jornades per al CE Unió 10 Terrassa, que va caure golejat per quatre dianes de diferència (2-6) a la pista municipal de Les Arenes davant del tercer classificat, el Futbol Sala Fonollosa. Al minut 33, els visitants manaven ja per 0 a 4 i tenien el partit sentenciat. Ferran Vidal i Nil Torrents van marcar els dos gols de l'honor per als terrassencs, que no van tenir cap opció per poder lluitar pel partit.CE UNIÓ 10 TERRASSA, 2Hernández, ...