Waterpolo

04.12.2019 | 04:00

Les waterpolistes del CN Terrassa Sandra Domene, Paula Leitón, Bea Ortiz i Pili Peña han estat convocades amb la selecció espanyola absoluta per participar en una concentració en alçada a Sierra Nevada (Granada) que se celebrarà del 9 al 23 de desembre. L'estada s'emmarca en la preparació del combinat estatal per al Campionat d'Europa que tindrà lloc a Budapest (Hongria) entre el 12 i el 26 de gener. La llista elaborada per Miki Oca està integrada per disset jugadores.