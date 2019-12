L'Handbol Terrassa recupera el lideratge

Handbol. Lliga Catalana

Redacció

04.12.2019 | 04:00

Jornada rodona per a un Handbol Terrassa que es va recuperar de la derrota a la pista del La Salle Bonanova. Els jugadors que dirigeix Xavi Font es van imposar per onze gols de diferència (35-24) al Garbí de Palafrugell i van aprofitar la derrota de l'Handbol Gavà a Sabadell per tornar-se a situar com a líders en solitari de la Lliga Catalana. Amb un balanç de vuit victòries i dues derrotes acumulen ja setze punts, dos més dels que tenen en aquests moments l'Handbol Gavà i l'Handbol Sabadell. ...