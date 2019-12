L'EF Viladecavalls no perdona el Can Trias

Futbol.Quarta Catalana

04.12.2019 | 04:00

El derbi local es va decantar per l'EF Viladecavalls que va guanyar per 0 a 3 al Can Trias "B" a domicili. Abans del descans, els visitants van encetar el marcador i, a la represa, van poder sentenciar.

UD Can Trias "B", 0

Sillero, Luna, Aguilera, Genís Juan, Rachid, Viñals, Guerrero, Sari, Ferrando, Óscar i Germán, onze inicial, Flores, Chouach, Javier, Barakat i David Fernández.

EF Viladecavalls, 3

Lostanao, Sebas, Baños, Miquel Rodríguez, Guerrero, Gelices, Villatoro, Navarro, Adrià, Parra i Al Baitar, onze inicial, Gerard, Daniel, Alejandro, Mondéjar i Morros

Àrbitre. Francisco Rodríguez Moya. Targeta groga als locals Rachid i Viñals i als visitants Gelices, Parra i Al Baitar.

Gols. 0-1, minut 41, Al Baitar; 0-2, minut 60, Navarro de penal; 0-3, minut 89, Al Baitar.