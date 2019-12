Golejada d'escàndol a un Matadepera deprimit

Futbol sala. Segona Catalana

04.12.2019 | 04:00

La situació del DR'S Matadepera comença a ser preocupant. Després de caure golejat amb enorme contundència a la pista de la Penya Barça de Barberà del Vallès per 10 a 1, els matadeperencs continuen ocupant l'avant penúltima posició de la taula amb només quatre punts sumats en vuit jornades. A Barberà, el Matadepera no va tenir cap opció. Perdia ja per 5 a 0 al descans i al segon temps va encaixar cinc gols ...