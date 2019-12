Un gol de Jerian manté com a líder el Les Fonts

Futbol. Quarta Catalana

04.12.2019 | 04:00

El Les Fonts continua com a líder en solitari després d'imposar-se per un ajustat 0 a 1 al camp del Can Boada en el derbi local. Un únic gol de Jerian Dorado, als inicis de la represa, va determinar el partit a favor dels visitants. El Can boada, per la seva banda, amb aquesta derrota, la tercera seguida, segueix sense poder escalar posicions.Can Boada CF, 0Tomás, Quintero, El Harrak, Sampedro, Moreira, Amador, Marouane, Patricio, Redouane, Belassfar i ...