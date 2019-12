El CV Terrassa supera amb comoditat el FS Castellar "B" per 3 a 0

Voleibol. Masculí

04.12.2019 | 04:00

Clara victòria de l'equip masculí del CV Terrassa, que va guanyar per 3 a 0 el FS Castellar "B" al Pla del Bon Aire. Els egarencs ocupen la tercera plaça del seu grup de Segona Catalana en aquesta primera fase. El partit va ser dominat pels locals en tot moment. El primer set es va resoldre amb un marcador de 25 a 19. Els locals no van mostrar la seva millor cara, però a poc a poc van anar entrant en joc per apuntar-se el parcial. En el segon, el seu nivell de joc va pujar de forma notable, deixant sense opcions un Castellar que va anar per sota en tot moment. El set va finalitzar amb un marcador de 25 a 8. I el tercer set va ser novament pels egarencs, en aquesta oportunitat amb un parcial de 25 a 18.