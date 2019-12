El CTT Els Amics es va veure sorprès pel CTT Sallent per 4 punts a 2

Tennis taula

04.12.2019 | 04:00

Derrota del CTT Els Amics per 4 a 2 a la pista del CTT Sallent, en partit del grup 2 de la Primera Divisió Nacional. Els egarencs ocupen ara la cinquena plaça del campionat amb un balanç de cinc victòries i quatre derrotes. El Sallent només havia guanyat un partit fins a aquesta jornada, però va superar l'equip terrassenc que només va sumar els dos punts de Ramon Mampel. El palista número 1 del CTT Els Amics va derrotar per 1 a 3 Josep Armengol i per 0 a 3 Carlos Sánchez. La resta de partits van ser per l'equip de Sallent. Gerard Mádico va perdre amb Carlos Sánchez )3-2) i Ramon Sala (3-0), mentre que Jordi Satorras es va veure superat per Ramon Sala (3-1) i Josep Armengol (3-0).