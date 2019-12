El CN Terrassa s'imposa per 9 a 10 a Marsella

El CN Terrassa s'imposa per 9 a 10 a Marsella Agustí Pericas, en una acció ofensiva.

Waterpolo. Champions League

04.12.2019 | 22:31

En un duel d'una gran importància i intensitat, l'equip de waterpolo del CN Terrassa ha aconseguit aquest dimecres a Marsella la seva segona victòria a la fase de grups de la Champions League. En un duel tan travat com emocionant, els homes que prepara Dídac Cobacho es van imposar per la mínima (9-10). Van saber anar de menys a més i es van endur tres punts d'or que el situen amb tres punts més que un Hannover amb qui dilluns tancaran la primera volta de la competició. Després de perdre per 3 a 2 al primer quart, van empatar a tres el segon. En els dos darrers, la clarividència ofensiva de Sergi Mora i Bernat Sanahuja van permetre els terrassencs sumar el seu primer triomf europeu a domicili a la fase de grups de la Champions.