La vida segueix igual 

El davanter local Pau Quemada pugna per una bola amb el central de l'Atlètic Oriol Peremiquel. Lluís Clotet

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

03.12.2019 | 04:00

Intensitat, tensió, ganes, emotivitat, por a perdre, ganes de guanyar, rivalitat. Tot això es va viure tant dins com fora del terreny de joc en el derbi terrassenc de la sisena jornada en què el Club Egara i l'Atlètic Terrassa van acabar empatant a dos gols al Pla del Bon Aire. Es va veure un duel fonamentalment tàctic, en què tots dos equips volien fer-se forts a partir d'una bona defensa. No hi va haver massa oportunitats a la primera part, però els de Ramon Sala en van saber aprofitar dues ...