Tres jugadors del Terrassa amb la selecció amateur

03.12.2019 | 04:00

Els jugadors del Terrassa FC Pelegrín, Ortega i Jaume Pascual han estat convocats per disputar la primera fase de la Copa de les Regions UEFA que es jugarà el proper cap de setmana a Extremadura. Cal recordar que la Lliga de Tercera Divisió s'atura fins al 14-15 de desembre. Arranz i Àlex Fernández, que han estat convocats per alguns dels darrers amistosos, no formen part de la llista final. El davanter ja no va jugar el darrer partit per les seves molèsties físiques, un fet que ha estat decisiu per explicar la seva baixa en aquest compromís. Catalunya s'enfrontarà en aquesta fase a Extremadura i Aragó després de la renúncia de la selecció de Múrcia. A més dels tres jugadors del Terrassa, també ha estat citat per aquest compromís oficial el defensa egarenc del Cerdanyola David López.