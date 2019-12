El Terrassa va perdonar a Santander i ho va pagar als sis minuts finals

Hockey. Divisió d'Honor masculina

03.12.2019 | 04:00

Malgrat jugar probablement el seu millor partit de la temporada, el CD Terrassa no va poder treure cap punt de la seva visita a Santander per enfrontar-se a l'equip revelació de la temporada, un RS Tenis que ocupa la tercera posició, a un sol punt dels dos primers classificats.Els dos primers quarts van ser de domini visitant i el conjunt de Ramon Rius va merèixer algun gol. Al darrer quart, Alejandro Dávila va aprofitar un regal de la defensa per fer l'1 a 0. El ...