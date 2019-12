Solvent victòria d'un Viladecavalls endollat

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

03.12.2019 | 04:00

El Viladecavalls segueix en un magnífic estat de forma. Les de Marc Mora van sumar un triomf que altres anys s'hagués escapat. Contra un rival molt incòmode com el Llívia, les de Viladecavalls van ser capaces de signar un gran segon quart, obtenint 15 punts de marge que ja no van deixar escapar en tot el partit.Va ser a la segona part quan el Puigcerdà va posar una marxa més, però el Viladecavalls, molt solvent durant tota la temporada, no va ...