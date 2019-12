El Matadepera domina el derbi amb autoritat

Bàsquet. Segona Catalana

03.12.2019 | 04:00

El CB Matadepera va ser l'amo i senyor del derbi. Tot i la complicada visita al Casal, els de Matadepera van mostrar una versió solvent, equilibrada i contundent que no va donar quasi cap opció al Sant Pere. De fet, un parcial de 12 a 20 als primers deu minuts ja feia intuir per on anirien els trets.A partir d'aquí, control visitant i tímides reaccions d'un Sant Pere que poc va poder fer davant el potencial dels de Jordi Bargalló. Albert Líndez amb 19 ...