El Matadepera deixa escapar un gran triomf

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

03.12.2019 | 04:00

Com si d'una muntanya russa es tractés, el Matadepera va estar a punt de sorprendre el Santpedor, conjunt que es troba a la part alta de la classificació. Tot i un inici molt dolent, el Matadepera va ser capaç de refer-se i al descans només perdia per cinc punts. Aquesta bona dinàmica va tenir continuïtat després del descans, fins a col·locar-se per davant. Quan més a prop ho tenien les locals, el Santpedor va ser capaç de ...