La maledicció dels penals va viure el seu final

03.12.2019 | 04:00

Aquesta temporada no semblava propícia pel San Cristóbal per marcar de penal. Tampoc a la pretemporada hi havia hagut fortuna i inclús, a l'eliminatòria de la Copa Catalunya contra el Santfeliuenc, els d'Oliver Ballabriga van quedar fora en caure a la tanda de penals de desempat. A la primera jornada de lliga, al camp del Cerdanyola, Joel Sánchez va tenir l'empat a les seves botes però no va transformar la pena màxima i el San Cristóbal va debutar amb una derrota per la mínima. I, a l'últim partit disputat al Municipal de Ca n'Anglada, que va acabar amb un 2 a 0 a favor contra el Sant Andreu, Óscar Sierra va llançar un penal però tampoc el va poder transformar en gol.