L'efectivitat va ser ratllada 

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Joan Fitó

03.12.2019 | 04:00

Guanyar, guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Quan jugues contra l'etern rival aquesta és l'única fórmula vàlida; l'únic camí que cal recórrer per a poder signar un tercer temps que quedi a la memòria. No cal l'excel·lent, no cal signar el millor partit de la temporada. De vegades, ni tan sols cal golejar. I en aquest terreny, el de la victòria, el de l'efectivitat, l'Egara va ser més decisiu. En aquells partits que els entrenadors defineixen de "molt tàctics" les del Pla del Bon Aire van ...