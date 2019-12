Un Jabac molt aplicat va sumar un punt valuós al camp del San Francisco

Futbol. Divisió d'Honor Juvenil

03.12.2019 | 04:00

El Jabac va fer un partit força seriós al camp del San Francisco mallorquí i va sumar un valuós punt després que el matx acabés amb empat a zero en el marcador. El conjunt d'Edu Mota v gaudir de les seves oportunitats per marcar però, finalment, es va haver de conformar amb una igualada que els deixa a l'avant penúltima posició de la taula classificatòria.Els terrassencs visitaven a un dels conjunts que, a priori, han de ser rivals directes en la lluita per a la permanència a la categoria. Els ...