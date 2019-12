La igualtat i els detalls, protagonistes

03.12.2019 | 04:00

La manca d'ocasions i el bon nivell de tots dos equips va ser un dels factors claus per entendre l'escàs resultat vist a Can Salas. El derbi, que es va decidir amb una acció puntual de Carla López-Llauder, va brillar pel component tàctic i competitiu d'Atlètic i Egara, però també per la manca d'ocasions clares de tots dos equips. Tot i això, al final dels 70 minuts, tant Albert Massaguer com Jordi Flo, es mostraven satisfet amb el rendiment dels seus equips. "La d'avui és una victòria molt important. Anem partit a partit i l'objectiu és sumar punts per escalar posicions a la classificació. Estic molt content per l'equip, ja que hem fet un gran partit", explicava Albert Massaguer, tècnic ratllat. A l'altra banda, Jordi Flo, lamentava la poca efectivitat en les escasses ocasions que havia disposat el seu equip. "Ha estat un partit molt igualat. És cert que hem estat més estona defensant que atacant, però hem tingut les nostres oportunitats i no les hem sabut aprofitar. Al final, aquests partits es decideixen per petits detalls i el seu gol ha estat això, un detall. Tot i això, hem tingut oportunitats i marxo molt content", sentenciava el tècnic.