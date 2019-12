Igualada de San Lorenzo i Can Parellada al derbi

Futbol. Tercera Catalana

03.12.2019 | 04:00

Empat sense gols en el derbi egarenc que enfrontava al San Lorenzo i el Can Parellada. Els locals, ja sense el tècnic David Olmo, no van poder obtenir una victòria i ja porten quatre partits sense fer-ho, amb una ratxa de tres empats i una derrota. Com va anunciar el club terrassenc, Olmo serà substituït per Abel Martínez que, curiosament, és exentrenador del Can Parellada.Els de Jordi Muñoz, per la seva banda, també encadenen quatre partits sense guanyar, però van poder trencar la ratxa de ...