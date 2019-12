Empat quan sonava la campana 

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

03.12.2019 | 04:00

Quan tot semblava perdut, quan la derrota s'endevinava inevitable, quan l'Europa acariciava la remuntada, va arribar un penal, el segon favorable al San Cristóbal. Júnior no va fallar i els parroquials van poder esgarrapar un punt amb cert regust de victòria, tal com es va desenvolupar tot durant el temps reglamentari. Va ser un gol en gran part curatiu, que permetia sumar un punt quan semblava que no n'hi hauria cap i que certificava que, després d'uns partits a casa amb dubtes, el conjunt ...