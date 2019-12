Empat del Can Trias amb el Cardedeu en un partit molt igualat i amb un final boig

Futbol. Segona Catalana

03.12.2019 | 04:00

Can Trias i Cardedeu van empatar a tres gols en un partit amb una part per cada equip i que va viure un final embogit. Els visitants van controlar millor en els primers 45 minuts de partits però, a la represa, van ser els de Viladecavalls els que van dur el pes del joc. Al final, quan tot semblava decidit pels de Sergio López, els visitants van aconseguir la igualada.A la primera meitat, el Cardedeu va jugar millor davant d'un Can Trias que no va trobar el seu lloc en cap moment. ...