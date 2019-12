Un derbi molt calent, com els d'abans

03.12.2019 | 04:00

Després del xiulet final, l'entrenador del Club Egara, Ramon Sala, explicava: "Hem fet tots els mèrits i demèrits que s'han produït en el partit. Quan hem jugat sòlids, estables i sense inferioritat, ho hem fet bé, però en els trams en què hem estat en inferioritat ho hem passat malament i ens hem desgastat. Hi havia espais i l'Atlètic els ha trobat per empatar". Sala considera que "tampoc els porters no han tocat massa boles. Hem estat efectius al primer temps i ens hem posat 2-0, però ells han empatat. Ha estat un derbi molt intens. Està bé que hi hagi tensió mentre estigui controlada. El resultat és el que és. Tots dos hem jugat un bon partit i ens hem de felicitar". Per la seva banda, l'entrenador de l'Atlètic, Xero Gasol, assenyalava: "No dono l'empat per bo. Els hem regalat la primera part. Hem jugat a no fallar i l'Egara ens ha matat amb dos gols. A la segona part hem estat molt superiors i fins i tot hem pogut guanyar. Ells han tingut un penal al final, però nosaltres hem pogut guanyar el partit. M'ha agradat l'actitud de l'equip a la segona part. Espero que això sumi. Ha estat un derbi calent, dels bons. És el que esperàvem".