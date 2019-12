El CN Terrassa supera el tràmit amb solvència

Bàsquet. Primera Catalana femenina

03.12.2019 | 04:00

En un d'aquells partits denominats com a 'trampa', el CN Terrassa tampoc va caure al parany. Les de Jordi Sociats han demostrat en aquestes deu primeres jornades la seva duresa mental. Després de cada derrota, victòria contundent per esvair dubtes.Contra el Reus, últim classificat, el CN Terrassa tenia, a priori, un d'aquells partits fàcils, però fins al descans, les visitants, últimes classificades, no van deixar de posar problemes.Va ser en els ...