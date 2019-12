El Can Parellada es torna a quedar sense premi

Bàsquet. Segona Catalana femenina

03.12.2019 | 04:00

Quan no toca, no toca. El Can Parellada segueix mostrant versions molt millors cada setmana que passa, però en cap cas aprèn a sentenciar, a rematar. Contra l'Argentona, les egarenques van signar un gran partit, van competir fins al final i en el tram decisiu no van trobar ni els recursos ni el camí adequat per sumar un triomf que fa setmanes que treballen i mereixen.Xènia Martínez, amb 15 punts, va ser la millor jugadora local. Martínez, clau per ...