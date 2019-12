Tres jugadors del Terrassa FC en la selecció catalana amateur

Futbol. Tercera Divisió

02.12.2019 | 13:05

Els jugadors del Terrassa FC Pelegrín, Ortega i Jaume Pascual han estat convocats per disputar la primera fase de la Copa de les Regions UEFA que es disputarà el proper cap de setmana a Extremadura. Arranz i Àlex Fernández, que han estat convocats per alguns dels darrers amistosos, no formen part de la llista final. Catalunya s'enfrontarà en aquesta fase a Extremadura i Aragó. A més dels tres jugadors del Terrassa, també ha estat citat el defensa egarenc del Cerdanyola David López.