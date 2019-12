El Terrassa suma tres punts d'or a Peralada

Futbol. Tercera Divisió

01.12.2019 | 18:39

El Terrassa FC ha sumat aquest diumenge la seva segona victòria fora de casa de la temporada. Els egarencs han guanyat per 1 a 2 al camp del Peralada. La superioritat del conjunt de Xevi Molist a la primera part ha estat determinant.

Dos exjugadors del Peralada han fet els gols egarencs. Arranz, que avui feia 30 anys, ha marcat el 0 a 1 al minut 2.Al minut 13, Coro ha culminat una acció ofensiva per fer el 0 a 2. El Terrassa ha tingut ocasions per ampliar la diferència.

La segona part ha estat menys lluida. El Peralada ha estat mes dominador i a quatre minuts del final Sergio Àlvarez ha fet l'1 a 2. El Terrassa ha acavat patint però sumant tres punts de gran importància.