El San Cristóbal rescata un punt al minut 95

Futbol. Tercera Divisió

Serti Estapé

01.12.2019 | 16:04

El San Cristóbal ha empatat aquest diumenge a dos gols al camp municipal de Ca n'Anglada davant l'Europa en un partit que els locals han empatat al minut 95 gràcies a un penal transformat per Junior. L'encontre s'ha complicat al segon temps per l'equip d'Oliver Ballabriga arran l'expulsió de Mario Cantí al minut 52.

Els locals han sabut controlar el joc de l'Europa en el primer temps, amb una bona disposició defensiva que ha limitat els atacs d'un dels millors equips del grup en l'aspecte ofensiu. Al minut 16 el San Cristóbal s'ha avançat al marcador gràcies a un penal transformat per Ruy Gama, el mateix jugador que havia forçat la pena màxima.

L'expulsió de Mario Cantí al començar la segona part ha canviat el curs dels esdeveniments en el segon temps. Dos minuts més tard de l'expulsió, Prat ha fet el gol de l'empat. I al 75, Jordi Cano ha confirmat la seva condició de màxim golejador del grup anotant l'1 a 2 en un gran xut de lluny. Quan el partit semblava que acabaria amb derrota local, ha arribat un clar penal per mans d'Alberto que Junior ha transformat en el definitiu empat a 2.