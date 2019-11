El somni d'obrir una escola de futbol a Terrassa

30.11.2019 | 04:00

Rui Alberto Silva i Manuel López no es conformen només a mantenir el projecte de l'escola de Guinea-Bissau. També voldrien posar en marxa una escola a Terrassa, malgrat les dificultats d'un projecte així. Rui Alberto ha entrenat en diferents clubs com Juan XXIII, Sant Pere Nord, Can Trias o Terrassa FC. En el club de Les Arenes va coincidir amb Manuel López, jugador en aquell moment (també ha militat a clubs com Matadepera o CN Terrassa). Com a entrenador ara està vinculat al Rubí. "A Terrassa també hi ha nois i noies que no poden pagar una quota. I m'he ofert a entrenar-los", explica Manuel López. "Tenim una idea comuna amb Rui Alberto i estem treballant en ella." Per poder posar en marxa una escola a Terrassa, han mantingut algun contacte amb l'ajuntament, però la dificultat de trobar un camp on desenvolupar la seva activitat és un dels obstacles més notables a superar. De moment, el projecte segueix en peu.