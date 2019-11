Derbi d'enemigues íntimes

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

30.11.2019 | 04:00

Queden menys de tres setmanes per la disputa de la Copa de la Reina a Can Salas i els punts són cada vegada més importants per evitar les dues últimes posicions. L'Atlètic Terrassa, que ja està classificat per a la Copa en qualitat d'amfitrió, rebrà avui a la una del migdia un dels seus enemics íntims, un Club Egara que ha estat per davant en les darreres temporades però que ara per ara es troba dos punts per sota. La ...