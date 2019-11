Clàssic entre els dos primers 

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

30.11.2019 | 04:00

Tot i disputar-se en un horari tan estrany com extemporani, un dissabte a les tres de la tarda, el partit de la sisena jornada de la Lliga de Divisió d'Honor que enfrontarà avui al camp del Pla del Bon Aire al Club Egara i a l'Atlètic promet emocions fortes. La rivalitat entre els dos grans del hockey terrassenc desperta sempre passions a tots els nivells. El resultat, com sempre, és absolutament incert. I no hi ha favorits. En un duel entre dos conjunts farcits ...