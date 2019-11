El CD Terrassa visita a l'equip revelació

30.11.2019 | 04:00

En aquesta sisena jornada de Lliga, el CD Terrassa, penúltim amb els mateixos quatre punts que el Barça, juga a Santander davant de l'equip revelació de la temporada, un RS Tenis de Santander que va debutar guanyant al Polo i ha aconseguit imposar-se al Club de Campo i empatar el passat diumenge a Can Salas davant de l'Atlètic. No sembla el millor camp perquè el conjunt que dirigeix Ramon Rius comenci a escalar posicions a la classificació. "El Tenis no només està obtenint molt bons resultats sinó que practica un hockey molt sòlid. Són tremendament disciplinats i estan sempre ben posats al camp. Serà complicat per nosaltres, ja que tenen molt bon contracop i també un bon llançament de penal-córner. Tot i això, intentarem treure alguna cosa positiva", explica Rius. El defensa Nani Avellaneda i el migcampista Oriol Bach estan de viatge i es perdran el partit. Per al conjunt de Les Pedritxes, una victòria a Santander li serviria per escapar de la penúltima posició que ocupa actualment i li donaria moltes possibilitats de classificar-se per a la Copa del Rei que es disputarà a Can Salas entre els dies 20 i 22 de desembre.