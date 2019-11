Pau Cunill és el màxim golejador

29.11.2019 | 04:00

Un dels responsables de la bona trajectòria que porta enguany el Vallès és del seu jugador Pau Cunill, que s'ha convertit en el màxim golejador de la categoria de plata del hockey espanyol. Ha anotat catorze dels vint-i-cinc gols del conjunt de Can Salas. Aquest especialista del penal-córner ha marcat en les nou primeres jornades quatre gols més que Javier Burgos, el golejador d'un Sardinero que ocupa la segona posició. Per trobar un altre jugador terrassenc entre els màxims artillers de la competició cal baixar fins a la sisena posició, on hi ha el capità del Línia 22 Stern Motor Joan Elías amb sis gols.