Miguel Durán, convocat amb la selecció per a l'Amsterdam Swim Cup 

Natació

29.11.2019 | 04:00

Miguel Durán ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta per participar en l'Amsterdam Swim Cup que se celebrarà a la capital holandesa del 13 al 15 de desembre. Es tracta d'una prova rellevant per a l'elit de la natació espanyola, atès que és la primera ocasió per nedar per sota de les mínimes olímpiques per als Jocs de Tòquio 2020 segons els criteris de selecció que va publicar l'Àrea de ...