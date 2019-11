Manolo Jiménez substituirà Martí Alavedra a la banqueta del Juan XXIII

Futbol. Tercera Catalana

29.11.2019 | 04:00

L'entrenador terrassenc Martí Alavedra ha arribat a un acord amb la junta directiva del Juan XXIII per deixar d'exercir d'entrenador del primer equip de l'entitat de Les Arenes. Alavedra ha argumentat desavinences entre la seva manera de treballar i d'entendre el futbol i la del club per explicar la seva marxa, que s'ha produït de mutu acord, tal com reconeix també el president de l'entitat, Francisco Martínez.El substitut d'Alavedra a la banqueta del Juan XXIII ...