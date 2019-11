Donen per acabat amb 0 gols a 2 el partit entre Santpedor i Sant Pere Nord

Futbol

29.11.2019 | 04:00

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol ha decidit donar per finalitzat el partit de la dotzena jornada de la Lliga del grup setè de Tercera Catalana entre el Santpedor i el Sant Pere Nord. En el moment de la suspensió, els terrassencs manaven per 0 a 2 al marcador i el resultat ha estat donat com a definitiu. Tot i sumar, doncs, la seva primera victòria a la competició, els terrassencs segueixen com a cuers del grup amb cinc punts. Dos dels seus futbolistes, Alberto Gázquez i Óscar Ramos, han estat castigats amb un partit de sanció. A Segona Catalana, el defensor del Can Trias Òscar Boixader ha rebut també un partit de sanció. D'altra banda, a Quarta Catalana s'ha sancionat amb tres partits a Adrià Torras (Can Parellada "B") i Mohamed Rais (Maurina Egara) i amb un a Marc Amat i Adrià Álvarez (Escola Pia Terrassa), Daniel Molero (EF Viladecavalls), i Xavier de Uña i Breogán Herrera (Pueblo Nuevo 2002).